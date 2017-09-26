داعش يتبنى “الديمقراطية” ويعاقب عناصره الذين يسيئون للمدنيين!

أفادت تنسيقيات المسلحين عن اجراءات جديدة يقوم بها تنظيم داعش في أماكن سيطرته المتبقية بالرقة وديرالزور والتي يحاول من خلالها التقرب من المدنيين لاستقطاب المزيد منهم في ظل الخسارات الكبيرة التي مني بها مؤخراً.

وبحسب مارصد الحدث نيوز فإن قيادة التنظيم في الميادين حجمت من عمل الحسبة التي وبدل أن تتواجد في الشوارع بشكل دائم على مدار اليوم اقتصر عملها لثلاث مرات اسبوعياً بجولة روتينية لا يعترض عناصرها أحد من المدنيين لأي سبب كان، بينما أوقف داعش عمل الحسبة النسائية التي كانت تدر على التنظيم مبالغ طائلة حيث مخالفات النساء كانت تدفع حصرا بالمصاغ الذهبي.

وعلم الحدث نيوز أن التنظيم ذهب أبعد من ذلك بكثير حيث أصدر قراراً بمعاقبة أي عنصر من عناصره مهما كان منصبه يقوم بالتعدي على عوام المسلمين في المنطقة، حتى ولو بكلمة واحدة قد تسئ للشخص، وكان سكان المنطقة قد اعتادوا على غطرسة عناصر التنظيم ومعاملتهم السيئة للمدنيين.

ويدرك المدنيون في مناطق سيطرة داعش أن تلك الاجراءات أتت بعد انحسار قوة التنظيم والذي حين كان في أوج قوته ينكل بالمدنيين ويقوم بقتلهم والاقتصاص منهم بتهم واهية.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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