الفرزلي: هناك مؤامرة على لبنان

علق نائب رئيس المجلس النيابي السابق ​ايلي الفرزلي​ على زيارة ​الرئيس ميشال عون​ الى فرنسا، مشيرا الى ان المقارنة واضحة بين زياراته في السابق واليوم وهي رسالة للعالم ان القائد الذي يلتزم بمبادئه ويناضل باخلاص لتحقيق اهدافه لا بد انه سينتصر، مؤكدا ان الزيارة هي في غاية الاهمية.

وفي حديث تلفزيوني، ذكر ان الرئيس يحمل قضية النازحين الوجودية والمصيرية، وبعد خطاب الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في الامم المتحدة عن مسألة توطين هؤلاء فهذا يعني نهاية لبنان، والرئيس عون بدا واضحا في الامم المتحدة ان التوطين قرار يخصنا.

واعتبر انه “اذا بقيت الازمة السورية 5 سنوات، فهذا يعني ان ربع مليون طفل غير مسجل في سوريا ولن تعترف بهم سوريا، وسيتم الزام الدولة اللبنانية على تسجيلهم”، مشددا على ان “الاولوية هي لعودة النازحين وانهاء النزوح”، معتبرا ان هناك مؤامرة على لبنان اسمها توطين السوريين.

وعن مسألة توطين ​الجيش اللبناني​، اوضح ان للمجتمع الدولي ​سياسة​ واضحة ان تسليح الجيش يتم تحت السقف الذي تقتضيه مصالح المجتمع الدولي

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