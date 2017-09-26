الخبراء الروس يبنون جسراً فوق نهر الفرات

قام الخبراء العسكريون الروس في سوريا، ببناء جسر فوق نهر الفرات على بعد عدة كيلو مترات من مدينة دير الزور، لنقل المعدات العسكرية والجنود إلى الضفة الشرقية من النهر.

وقال رئيس خدمة الطرق التابعة لوزارة الدفاع الروسية فلاديمير بوروفتسيف للصحفيين، إن إنشاء الجسر الصغير تم خلال أقل من يومين، وذلك رغم استمرار إطلاق النار من جانب الإرهابيين.

وأضاف: “استخدمنا طائرات بلا طيار. وأثنا تنفيذ عمليات البناء تعرضنا لسقوط قنابل ومتفجرات، لكن العملية انتهت بدون وقوع إصابات في المواعيد المحددة”.

ويبلغ طول الجسر 210 أمتار، ومن الممكن أن يمر عبره 8 آلاف عربة يوميا، بما فيها المدرعات الثقيلة والدبابات ومركبات المشاة القتالية والمنظومات الصاروخية.

وأكد بوروفتسيف أن الجسر سيستخدم أيضا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القرى المحررة وإجلاء الجرحى.

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