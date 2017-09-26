‏بالصور.. أجمل إطلالات النجمة نوال الزغبي لصيف 2017 !

منذ ظهورها على الساحة، وهي تلفت الأنظار إليها بأناقتها المميّزة وحضورها الملكي، حتى باتت مع مرور الوقت، وبسرعةٍ فائقة، أيقونةً للموضة، نتطلّع دائماً لإطلالاتها، وجديدها في الفن والأزياء.

هذا الصيف، أحيت النجمة الذهبية نوال الزغبي عدة حفلات ومهرجانات، وتألّقت بفساتين تفيض أناقةً وسحراً وفخامة، تنوّعت بين القصير والطويل، فإختلفت القَصّات والتصاميم، وبألوان مبهرة تنوّعت بين الفضّي والكريستالي والأسود وغيره، وبإضافات لافتة، خطفت نوال الأضواء بإطلالاتها هذا الموسم، حيث كانت حديث الصحافة والجمهور العربي، وحصدت صورها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وخاصةً على الأنستاغرام، آلاف الإعجابات والتعليقات الإيجابية.

وكان إسم المصمم الفليبيني العالمي ”مايكل سينكو“ قد رافق إطلالاتها، وكان له في ذلك نصيب الأسد هذا العام، بلمساته الفريدة وتصاميمه الساحرة.

في الصور التالية، إخترنا بعض إطلالات النجمة الذهبية لهذا الصيف:



ليلى جوجو