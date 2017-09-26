خروقات الهدنة في سوريا بازدياد.. هل تفشل؟!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن رصد 27 انتهاكا لنظام وقف القتال في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى إجراء خمس عمليات إنسانية في محافظات حمص وحلب ودرعا خلال هذه الفترة.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة الثلاثاء 26 سبتمبر، أن “الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة للنظر في المسائل المتعلقة بانتهاكات نظام وقف القتال، رصد 9 حوادث إطلاق نار في محافظات اللاذقية وحمص ودمشق. فيما رصد الجانب التركي 18 حادثا في محافظات دمشق ودرعا وإدلب وحمص”.

وأشار البيان إلى أن معظم حالات إطلاق النار وقعت في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين.

وأضاف البيان أن القوات الروسية أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاث عمليات إنسانية في محافظتي حمص وحلب، ونقلت تسعة أطنان من الأغذية إلى سكان ثلاث بلدات هناك. كما نقلت 115 طنا من الأغذية والأدوية إلى سكان بلدتين في محافظة درعا في إطار عمليتين إنسانيتين على مستوى الأمم المتحدة.

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