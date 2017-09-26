شبكة “تهرب أسلحة” بقبضة الأمن العام

أوقفت ​المديرية العامة للأمن العام​ ضمن إطار متابعتها للتنظيمات الإرهابية وخلاياها النائمة في الداخل اللبناني وبناءً لإشارة النيابة العامة المختصة، المدعو (خ.ص.ع) من الجنسية السورية لنشاطه في مجال الإتجار بالأسلحة الحربية لصالح ​الجماعات الإرهابية​ المسلّحة التي كانت تتواجد في جرود ​عرسال​.

وأوضح البيان انه بالتحقيق معه إعترف بما نسب إليه وبأنه بداية العام 2014 أقدم على تأليف شبكة لتهريب الأسلحة الحربية والذخائر والصواريخ إلى الداخل اللبناني، بحيث كان يستلمها من مجموعة عرابى إدريس عند نقطة نزلة وادي حميد، ثم ينقلها بدوره إلى داخل عرسال ليصار إلى بيعها للمجموعات الإرهابيّة المسلّحة في ​جرود عرسال​ بواسطة عدد من تجار الأسلحة.

وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.

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