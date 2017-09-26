ما حقيقية بيع صخور جرد “العاقورة” ؟

وجه رئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبة كتابا الى أهالي البلدة ردا على الشائعات والحملات المغرضة التي طالت البلدية ورئيسها في شأن بيع صخور من جرود البلدة أو السماح بوجود كسارات في المنطقة، نافيا جملة وتفصيلا كل ما يشاع حول هذا الموضوع، موضحا في الوقت عينه حقيقة الاتصالات مع وزارة الموارد المائية والشركة الملتزمة اعمال بناء سد بلعه.

نص الكتاب

ومما جاء في الكتاب:”أنني فعلا أتعجب من تتابع الأخبار وكيف تؤلف الرواية وثم تتبعها ردات الفعل والإنفعالات وكلها صادرة من دون أي شك من محبة أبناء العاقورة لبلدتهم.

منذ أكثر من سنة جمعتنا وزارة الطاقة مع شركة متعهدة بناء سد بلعة وطلبت منا دراسة امكان بيع صخور من جرد العاقورة لتسهيل إنهاء أعمال سد بلعة. أؤكد لكم انه ليس لنا أية نية لبيع صخور من أجل إكمال أعمال سد بلعة أو من أجل البيع فقط. كذلك يمكنني التأكيد ان ليس هناك أي تخطيط وزاري يفرض علينا.

كنا نفكر بمشروع انمائي للعاقورة وبكيفية تمويله، طرحنا فكرة بناء 30الى 40 شاليه خشبية، وقررنا البحث عن مكان لهذا المشروع. عادت الشركة المتعهدة لسد بلعة للاتصال بنا هذه السنة لنفس الغاية. وطلبت البلدية من مكتب هندسة معروف بنزاهته وأخلاقيته ومحبته للبيئة وللعاقورة أعداد دراسة هندسية وجيولوجية وبيئية عن أمكانية مشروع شاليهات او بحيرة سياحية او غابة في مكان صخري يمكننا من بيع الصخور، لأجل أنشاء هكذا مشروع من جهة ومن جهة ثانية، فنحن لسنا في وارد فتح كسارة لأجل زيادة أيرادات البلدية نحن بأنتظار هكذا دراسة أولا، من مكتب الهندسة المذكور. ثانيا، في حال حصلنا على دراسة واضحة ومقنعة فلن نأخذ أي قرار بلدي قبل طرح المشروع متكاملا على أبناء البلدة بأجتماع عام وأخذ الرأي.

أنني أؤكد لكم أننا لم ولن نتسرع في هذا الموضوع، وأن كل ما كتب خارج هذا الأطار هو تجميع فتات أخبار لغايات مشبوهة وهو ضد تفكيري وقناعاتي. فلن يكون في جردنا لا كسارات ولا مقالع ونحن أوفياء لبرنامجنا الانتخابي ولروحيته الشفافة”.

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