أول امرأة في المارينز في مهمات قتالية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس أنه أصبح الآن بإمكان امرأة أن تقود وحدات المارينز في المعارك، للمرة الأولى في تاريخ هذا الصنف من الأسلحة.

وقال بيان لقائد فرقة المارينز الجنرال روبرت نيلر: “إنني فخور بهذه الملازمة وبزملائها في دورتها”، لا فتا إلى أنه : “يحق للمارينز أن يتوقعوا ضباطاً أكفاء وقادرين ويستحقون ذلك، ضباط هذه الدورة يتمتعون بجميع الشروط اللازمة لتحضير أنفسهم لتحديهم المقبل، وهو قيادة قوات المارينز في المعارك أيضاً”.

وتمكنت شابة برتبة ملازم رفضت الكشف عن اسمها، من إنهاء دورة تدريبية للضباط ضمت 131 متدربا اجتازها 88 شخصا فقط.

وبذلك يعد هذا الملازم أول شابة اجتازت بنجاح 13 أسبوعا من التدريب البدني الشاق المخصص في المارينز لتأهيل ضباط يتولون قيادة فصيل يضم نحو 40 رجلا في مهمات قتالية.

ومن المعتاد أن ينسحب من مثل هذه الدورات المعروفة باختباراتها الشاقة للغاية ربع المتدربين، ويخرج نحو10% من هؤلاء في اليوم الأول.

ويخدم في الجيش الأمريكي نحو 1.4 مليون شخص ، ما يقرب من 15% منهم نساء، وفي مارس 2016 فتح الرئيس الأمريكي باراك أوباما حينها باب القبول في جميع المناصب العسكرية بما فيها القتالية.

ويوصف سلاح مشاة البحرية، المارينز بأنه كان الأكثر ترددا في مجال ضم النساء إلى صفوفه، كما تعرض الربيع الماضي لفضيحة من العيار الثقيل، عقب نشر رجال مارينز صورا “حميمة” لزميلاتهم من نساء المارينز على شبكات التواصل الاجتماعي من دون موافقتهن.

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