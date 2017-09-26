أردوغان يتوعد أكراد العراق بالمجاعة

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، بالخيانة لقراره تنظيم الاستفتاء على انفصال الإقليم دون الإصغاء إلى موقف أنقرة.

وفي خطاب أدلى به أثناء حفل افتتاح العام الأكاديمي، ذكر أردوغان أنّ” أنقرة كانت تتوقع حتى آخر لحظة ألا يرتكب بارزاني هذا الخطأ، غير أن هذه التوقعات لم تتحقق”.

وشدّد الرئيس التركي على أنّ” جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على الاستفتاء، بدءاً من العقوبات الاقتصادية وصولاً إلى الإجراءات العسكرية في الجو وعلى الأرض”، متوعدا أكراد العراق بالمجاعة عبر منع شاحناتهم من العبور عبر الحدود التركية.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 93% من الذين شاركوا في الاستفتاء الذي نظم أمس الاثنين في الإقليم الكردي صوتوا لصالح الانفصال عن الدولة العراقية، حسب مفوضية الانتخابات في الإقليم.

كما حذّر أردوغان من خطر اندلاع “حرب إتنية وطائفية” في حال مضى إقليم كردستان العراق في مشروعه للاستقلال عقب الاستفتاء الذي أجراه، قائلاً “إنه في حال لم يتراجع الرئيس الكردستاني وحكومة إقليم كردستان عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، فسيلازمهم تاريخياً عار جر المنطقة إلى حرب إتنية وطائفية”.

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