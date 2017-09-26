ايران: استفتاء انفصال شمال العراق غير شرعي

بين نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني كمال دهقان أن الاستفتاء الذي أجري حول انفصال شمال العراق غير شرعي ويتعارض بشكل سافر مع الدستور العراقي والقوانين الدولية أيضا.

وفي تصريح لوكالة تسنيم ذكر دهقان أن إجراء أي استفتاء يجب أن يحظى بموافقة الحكومة المركزية العراقية المعترف بها دوليا والتي أدانت بحزم إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان وعلى هذا الأساس فإن هذا الاستفتاء يعد غير شرعي تماما ويفتقر إلى الاعتراف الدولي.

كما حذر من أن المناطق المتاخمة لإقليم كردستان مع إيران وتركيا والعراق ستلحق بها تبعات أمنية واسعة جراء هذه العملية.

هذا وكانت الحكومة العراقية أعلنت رفضها بشدة مسألة الاستفتاء في شمال العراق، كما رفض مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي بأغلبية مطلقة هذا الموضوع، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرا يقضى بإيقاف إجراءات الاستفتاء في شمال العراق مؤكدة أن الاستفتاء “غير دستوري”.

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