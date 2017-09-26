الفواكه والخضروات الملونة تقي من السرطان

أفادت دراسة دولية حديثة، بأن اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضروات والفواكه الملونة قد يحتوي على مركبات يمكن أن توقف سرطان القولون والتهابات الأمعاء.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة نورث كارولينا الأمريكية بالتعاون مع باحثين من جامعة لوند السويدية، ونشروا نتائجها اليوم الجمعة، في دورية (Nutritional Biochemistry) العلمية.

وأجرى فريق البحث دراسته على مجموعة من الخنازير، لاكتشاف العلاقة بين تناول الفواكه والخضروات والحد من خطر سرطان القولون.

ووجد الباحثون أن الفواكه والخضروات الملونة وعلى رأسها البطاطا الأرجواني، تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا، مثل “الأنثوسيانين” والأحماض الفينولية، التي تقي من سرطان القولون.

وأشار فريق البحث إلى أن الفواكه والخضروات غنية جدًا بالمركبات المضادة للالتهابات، ويمكن أن تقي من الأمراض المزمنة وعلى رأسها السرطان.

وقال الباحثون إنهم استخدموا حيوانات الخنازير لأن الجهاز الهضمي مشابه جدًا للجهاز الهضمي البشري، أكثر من الفئران.

وكانت أبحاث سابقة كشفت أن الخضروات والفواكه الجيدة للوقاية من السرطان هي الفلفل، الطماطم، الباذنجان، الفاكهة الحمضية، الجزر، البروكلي، الكرنب، البصل، التفاح، الخوخ، والفراولة.

ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية، فإن سرطان القولون والمستقيم، هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا، والمسبب الثاني للوفاة من أمراض السرطان في أمريكا، إذ يصيب أكثر من 95 ألف حالة جديدة سنويًا، كما أنه رابع سبب رئيسي للوفيات بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

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