مرسوم رئاسي للأسد

الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 282 للعام 2017،القاضي بتعديل المادتين 117و171 من قانون تنظيم الجامعات،

بما يمنع جواز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية، مع السماح بنقل الطلاب من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية إذا كان معدل الطالب في الشهاد ة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل إليها في العام الدراسي الذي حصل فيه على شهادته الثانوية، والسماح بنقل الطلاب السوريين من هذه الجامعات إلى الجامعات السورية في حال وجدت مبررات لنقلهم من بعض البلدان.

كما نص المرسوم على أنه لا يجوز التحويل أو النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات الجامعة الافتراضية السورية