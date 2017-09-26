داعش يتحدى الأمير هاري: لو كنت رجلا

نشر تنظيم “الدولة الإسلامية” فيديو دعائيا يتحدى فيه الأمير هاري، “إن كان رجلا”.

ويظهر شريط فيديو مقاتلا يدعى أبو عقيل من سنغافورة يدعو جميع المتعاطفين مع “داعش” لدعم صفوف التنظيم في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما يدعو الأمير هاري – “إذا كان رجلا” – لمحاربة “داعش” شخصيا، متوعدا بإرساله و”مروحياتكم الأباتشي إلى الجحيم”.

يذكر أن الأمير هاري البريطاني كان يخدم في صفوف القوات البريطانية وقام بتحليقات على متن مروحيات أباتشي الهجومية في أفغانستان.

وأكدت وزارة الداخلية السنغافورية، أنها تعتقد، أن الرجل الذي يظهر في الفيديو، هو مواطن سنغافوري يدعى ميغات شهدان بن عبد الصمد البالغ من العمر 39 عاما، ذهب إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014.

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