دعوة من روسيا لزيادة المساعدات الإنسانية إلى سورية

بحث نائب رئيس الإدارة المركزية للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية يفغينى إيلين مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية رمزي رمزي في موسكو اليوم الوضع في سورية وآفاق التعاون الإنساني بين الأمم المتحدة ووزارة الدفاع الروسية.

وذكر مصدر في مكتب الإعلام بوزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن “ممثل وزارة الدفاع الروسية أطلع رمزي على أنشطة لجان المصالحة الوطنية في مناطق تخفيف التوتر في سورية ودعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة وكذلك دعم المنظمة الدولية لعمليات إعادة إعمار البلاد”.

وأشار المصدر إلى أن “الاجتماع جرى بروح بناءة وأن الاتصالات ستستمر بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية والأمم المتحدة”.

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