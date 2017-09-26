أكد علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية أنهم توصلوا إلى معلومات ستساعد في محاربة الشعور بالعطش.

وحول هذا الاكتشاف الهام قال العلماء: “خلال أبحاثنا المطولة التي أجريناها على الفئران لاكتشاف تأثير المواد الغذائية المختلفة على الجسم وفهم آلية تفسير العقل لمذاقها، تمكنا من اكتشاف خلايا عصبية معينة مرتبطة بشكل مباشر بآلية الشعور بالعطش”.

وأضافوا أن “هناك الكثير من المعلومات المعروفة حاليا والتي تتعلق بأماكن التحكم ببعض المشاعر في الدماغ، لكننا هذه المرة توصلنا لاكتشاف نوع محدد من خلايا الدماغ المسؤولة عن تنبيهه بضرورة تناول الماء، وللتأكد من آليه عملها قمنا على مدار بضعة أيام بإخضاع الفئران لنظام غذائي معين يحوي على كميات مختلفة من الماء، وبالفعل لاحظنا الاختلاف في آلية عمل تلك الخلايا”.

وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يعتبر خطوة علمية غاية في الأهمية، كونه قد يساعد في المستقبل على التحكم بكميات الماء التي تحتاجها الكائنات المختلفة، أو حتى سيساعدنا على التوصل لأدوية قد تنقذ حياة الكثيرين ممن يعانون من أمراض معينة تتطلب استهلاك كميات محددة من السوائل.

ويذكر أن الكثير من البحوث العلمية في السنوات الأخيرة بدأت تولي اهتماما كبيرا بموضوع المياه وتأثيرها على عمل أدمغة الكائنات، ومنذ مدة أكد عدد من العلماء

البريطانيين أن شرب قدح من الماء يسمح للمخ بالعمل بصورة أسرع، وخصوصا بعد التعرق الشديد نتيجة لممارسة الرياضات الشاقة.

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