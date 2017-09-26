بوتين يهنئ ميركل بالفوز

بعد نجاح حزبها في الانتخابات التشريعية التي أجريت في البلاد الأحد الماضي، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأكد بيان صادر عن الكرملين أن هذه التهنئة تأتي في إطار مكالمة هاتفية أجراها الزعيم الروسي مع المستشارة الألمانية، وأعربا فيها عن سعي موسكو وبرلين على مواصلة التعاون بينهما من أجل مصالحهما المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف حزبي “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” و”الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا” حقق نجاحا في الانتخابات التشريعية وحصد 33% من أصوات الناخبين (أسوأ النتائج بالنسبة له منذ عام 1949)، مما أتاح لميركل التربع في مقعد المستشارة للولاية الرابعة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

