الصين تحذر: أي حرب في كوريا لن يخرج منها منتصر

حذّرت الصين من أن أي حرب محتملة في شبه الجزيرة الكورية، لن يخرج منها أي منتصر، وذلك سط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على خلفية تجارب بيونغ يانغ الصاروخية.

وجاء تصريح الخارجية الصينية رداً على تصريح لوزير خارجية كوريا الشمالية قال فيه”إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الحرب على بيونغ يانغ التي تحتفط بحقها في الرد بإجراءات مضادة”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ “إن بكين تأمل بأن يدرك السياسيون في كوريا الشمالية وأميركا أن اللجوء إلى الحل العسكري لن يكون مفيداً بأي شكل”.

كما أعربت الصين عن عدم استحسانها لتصاعد التراشق اللفظي بين واشنطن وبيونغ يانغ، وفق ما قال لو خلال إفادة صحفية يومية في بكين.

وذكر ترامب في تغريدة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن قيادة كوريا الشمالية “لن تستمر طويلا” في حال واصلت تهديداتها.

من جهته، اتهم وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري بونغ-هو، الرئيس الأميركي بإعلان الحرب على بلاده، مؤكداً أنّ” بيونغ يانغ قادرة على إسقاط قاذفات أميركية حتى قبل دخولها مجالها الجوي”.

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