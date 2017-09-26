مركز طبي روسي “متنقل” في حلب

أنشأ مركز المصالحة الروسي في سورية اليوم الاثنين، مركز طبي متنقل في قرية تل السوس بمحافظة حلب.

حيث أفاد رئيس المجموعة الطبية أنطون سميرنوف للصحفيين، بأن معظم المرضى في هذه المنطقة يعانون من الجفاف وأمراض الجهاز الهضمي. فيما يعاني الكثير من الأطفال من احتقان في الحلق.

وأضاف أنه لا توجد حتى صيدلية في القرية، وأن أقرب مستشفى يقع على بعد 20 كيلومتراً، لذلك يعطي الأطباء الروس لكل مريض مجموعة من الأدوية الضرورية.

وفي الوقت ذاته، أوصل العسكريون الروس أكثر من طنين من المساعدات الإنسانية إلى سكان القرية.

فيما قال ممثل مركز المصالحة الروسي سوسلان تسيبويف للصحفيين: “هناك الكثير من القرى الفقيرة، ونزورها بالتعاون مع السلطات المحلية، ونختار تجمعاً سكنياً مسبقاً. ونرى كيف يعيش الناس، الذين عادوا إلى منازلهم مؤخراً. ثم نوصل المساعدات الإنسانية إلى هناك. واليوم قمنا بإيصال طنين من المساعدات”.

وتابع تسيبويف، أن أكثر من 4 آلاف طن من مواد ومعدات البناء ستصل إلى سورية من روسيا في القريب العاجل، لاستخدامها في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.