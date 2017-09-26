للمرة الثانية في تاريخه.. مجلس الشعب يتجه لتعيين سيدة في رئاسته

كشف مصدر في مجلس الشعب عن التأخر بانتخاب رئيس مجلس الشعب إلى الشهر القادم، على اعتبار أن المهلة القانونية لاختيار رئيس المجلس تستمر حتى العشرين من تشرين الأول.

هذا وأعلن نجدت أنزور نائب رئيس مجلس الشعب والمكلف بتسيير شؤون المجلس حتى انتخاب رئيس جديد عن عطلة جديدة للمجلس تستمر حتى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الثلاثاء 26 أيلول.

حيث أنه يرى متابعون أن بقاء المجلس دون رئيس ينتمي إلى كتلة الوحدة الوطنية ذات الأغلبية المطلقة في المجلس لا يعني بالضرورة التوجه نحو انتخاب أنزور رئيساً للمجلس فهو مستقل وتلك تشكل عقبة كأداء أمام انتخابه رئيساً للمجلس.

كما تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي إشاعات حول تكليف وزير المالية الأسبق محمد الحسين ليكون رئيساً لمجلس الشعب.

في حين تداول آخرون توقعات أخرى في الأيام القليلة الماضية إلى أن وزير عدل سابق (لم تعرف هويته بعد) سيشغل هذا المنصب دون ترجيح انتخابه رئيساً للمجلس، في ظل وجود توقعات بأن تحظى إحدى سيدات المجلس بمنصب الرئاسة لتكون بذلك الرئيسة الثانية للمجلس من تاريخ تأسيسه.

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