رجل وزوجته يأكلان 30 شخصاً !!

اتّهم زوجان بقتل حوالى 30 شخصاً في جنوب شرق روسيا وأكلهم، بحسب ما نقلت صحيفة “اندبندنت” عن وكالة “نوفوستي” الروسية الرسمية.

وفي التفاصيل، ألقي القبض على ديميتري بكشيف (35 عاماً) وزوجته نتاليا (42 عاماً) في مدينة كراسنودار، بعد أن أضاعا هاتفاً خلوياً عليه صور لأشخاص مقطّعي الأوصال.

وكان قد عُثر في وقت سابق من هذا الشهر على صور لرجل يقف الى جانب جثة امرأة مقطّعة الأوصال، الى جانب الطريق في كراسنودار. وعُثر في اليوم التالي على بقايا المرأة في داخل كيس في الأكادمية العسكرية، حيث عمل بكشيف، بحسب وكالة “نوفوستي”.

بداية، نفى بكشيف أن يكون قد قتل المرأة، وادّعى أنه عثر على بقاياها وقام بالتقاط صور لنفسه الى جانبها قبل أن يفقد الهاتف، لكنّه عاد واعترف وبقتلها في عام 2012. كما اعترفت زوجته لاحقاً بقتل قرابة 30 شخصاً منذ عام 1999.

ويعمل الزوجان في أكاديمية الطيران العسكري، التابعة لوزارة الدفاع، ويُعتقد أنهما يسكنان هناك أيضاً.

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