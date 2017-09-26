روسيا لن تقبل تغيير الاتفاق النووي الإيراني

أعلنت الخارجية الروسية أن روسيا ترفض محاولات تغيير الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة أن عدم التزام واشنطن بالاتفاق قد يضر الوضع حول كوريا الشمالية.

وقال مدير قسم وزارة الخارجية الروسية لشؤون عدم انتشار الأسلحة ميخائيل أوليانوف الثلاثاء، “إذا استمرت الولايات المتحدة المضي قدما في هذا الطريق فإن ذلك سيكون مثالا سيئا لكوريا الشمالية”.

وأضاف أوليانوف في مؤتمر صحفي عقد في مقر وكالة “روسيا سيفودنيا”، “أعتقد بأن ذلك سيؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة”، مؤكدا أن مثل هذا التطور “غير مقبول” بالنسبة لموسكو.

وقال الدبلوماسي الروسي، “إذا كان هناك شيء في هذا الاتفاق لا يروق للأمريكيين، فليس ذريعة لتقويضه. وفي حال مضي الولايات المتحدة في هذا النهج سيكون لدينا جميعا صداع قوي”.

وأكد أن موسكو لا ترى الآن أي أساس لبدء عملية (الخروج) من الاتفاق النووي.

من جهة أخرى، قال أوليانوف إن موسكو لا ترى آفاقا للاعتراف بكوريا الشمالية كقوة نووية من قبل المجتمع الدولي، مؤكدا أن “ذلك لن يحدث” على الرغم من أن بيونغ يانغ تمتلك أسلحة نووية بالفعل، حسب ما أظهرته تجاربها الأخيرة.

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