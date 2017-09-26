“أفغور” تبني منطادا موجها

صنعت شركة “أفغور” الروسية منطادا موجها سمي “Au-12m”، يستخدم لتدريب الطيارين والقيام بأعمال الدورية ومراقبة الطرق العامة والأحياء السكنية وحالة المرور.

كما يمكن استخدام المنطاد الموجه للمراقبة في حالات الطوارئ وأعمال الإنقاذ والحراسة والرصد، ولرحلات الدعاية والتصوير.

يسمح تصميم Au-12m بالإقلاع والهبوط بشكل عمودي، والتحكم بالضغط المطلوب داخل غلاف المنطاد بشكل أوتوماتيكي، إضافة إلى مجموعة من الخصائص والميزات.

يعد Au-12m المنطاد الموجها الوحيد في العالم الذي زود بمنظومة مراوح متحركة، ما يعطيه إمكانيات فريدة من نوعها في مجال المناورة والقيادة عند الطيران بسرعات منخفضة.

أمن الترخيص الدولي لهذا المنطاد الموجه إمكانية تسويقه عالميا، حيث أصبح Au-12m أول منطاد موجه روسي يسوق خارج البلاد.

وفي ما يلي مواصفات المنطاد الفنية:

– الحجم: 1250 مترا مكعبا

– الطول: 34 مترا

– الوزن: 780 كيلوغراما

– السرعة: 50-90 كيلومترا في الساعة

– أقصى مدى للطيران: 350 كيلومترا

– أعلى ارتفاع للطيران: 1500 متر

– وزن الحمولة المجدية: 130 كيلوغراما

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