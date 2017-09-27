بالصور: سلاح جديد يظهر في سوريا

تم للمرة الأولى رصد وجود آلية مدرعة مخصصة لمساندة مدرعات “بي تي إر” في سوريا.

وصممت آلية “بي إر أ إم-كا”، وهي من صنع روسي، لتأمين تشغيل ناقلات الجند المدرعة “بي تي إر-80″ و”بي تي إر-82أ”.

بي تي إر-80

وتحمل آلية “بي إر أ إم-كا” المعدات اللازمة لإصلاح المدرعات المعطوبة ومنها المرفاع غير الدوار والمرفاع الدوار.

وتستطيع آلية “بي إر أ إم-كا”جرّ المدرعات المعطوبة من ميدان القتال.

بي تي إر-82أ

ويبلغ وزن آلية إصلاح وإجلاء المدرعات المعطوبة 14500 كيلوغرام. وتعادل قوة محركها 260 حصانا. وتستطيع الآلية أن تسير على الطريق البري بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، وتستطيع السير على سطح الماء بسرعة 10 كيلومترات في الساعة.

ويقودها طاقم متألف من 4 أفراد.

أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفع رشاش يتسع مخزنه لـ2000 خرطوشة.