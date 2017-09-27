قبيسي: على الحكومة اليوم أن تدفع السلسلة

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة “أمل” النائب هاني قبيسي في مجلس عاشورائي في بلدة عربصاليم أقامته حركة “أمل”، ان “شهداء أمل ساروا على درب الامام الحسين ودافعوا عن الوطن وكان محمد سعد وبلال فحص وهشام فحص”. وأكد ان “الشر يتمثل في ارهاب تكفيري في أغلب البلدان العربية لتشويه صورة الاسلام وكأن الجاهلية تجددت وهذا أمر لا علاقة له بدين الله بل هو ارهاب متصهين”.

وإذ لفت قبيسي ان “المجلس النيابي يحق له التشريع واقرار القوانين ان كان ضمن الموازنة او خارجها”، قال: “في اي وقت يحق للمجلس النيابي ان يشرع لأننا في بلد تصونه السلطات وعلى الجميع ان يحافظ على هذه المعادلة ليبقى لبنان بلدا عزيزا كريما. واذا كنا أقرينا قانون سلسلة الرتب والرواتب، فعلى الحكومة اليوم ان تدفع هذه السلسلة لكل موظف من العسكريين الى المدنيين الى القوى الامنية، وهذه السلسلة دين لأي موظف على الدولة”.

وأشار الى أنه “يجب ان لا تصبح المسارات السياسية مسارات تحد لإقرار القوانين فلا يصان لبنان بهذه الطريقة ولا يمكن ان يكون هناك تعاون بين السلطات بهذه الطريقة”، مؤكدا أن “الحق الدستوري للمجلس النيابي اقرار القوانين”.

وختم قبيسي مشددا على “اقامة أفضل العلاقات مع سوريا لأن لبنان طريقه البري من خلال سوريا وتصدير المنتجات الزراعية وغير الزراعية يمر من سوريا”.

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