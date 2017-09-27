أعرب نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ السابق ​نعمة محفوض​ عن أسفه لـ”تعليق المدارس الخاصة الاضراب”، مشددا على وجوب الالتزام نقابياً مع هيئةِ التنسيق النقابية”.

ولفت محفوض في حديث اذاعي الى أن “قطاع التعليم الخاص معنيٌ اكثر بالسلسلة من قطاع ​التعليم الرسمي​، خشية فصل وحدة التشريع”، محذراً من أن “هناك مشروعَ قانون يُعد بالخفاء من قبل بعضِ اصحابِ المؤسساتِ المدرسية لفصل التشريعِ الخاص عن الرسمي كي لا يُطبق قانون السلسلة على معلمي المدارس الخاصة”، مشدداً في هذا الاطار على “وجوب استمرار الاضراب وإعلاء الصرخة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

