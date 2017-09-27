مشروعَ قانون يُعد بالخفاء !

27 سبتمبر, 2017 - 12:12 مساءً المصدر: مواقع
مشروعَ قانون يُعد بالخفاء !

أعرب نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ السابق ​نعمة محفوض​ عن أسفه لـ”تعليق المدارس الخاصة الاضراب”، مشددا على وجوب الالتزام نقابياً مع هيئةِ التنسيق النقابية”.

ولفت محفوض في حديث اذاعي الى أن “قطاع التعليم الخاص معنيٌ اكثر بالسلسلة من قطاع ​التعليم الرسمي​، خشية فصل وحدة التشريع”، محذراً من أن “هناك مشروعَ قانون يُعد بالخفاء من قبل بعضِ اصحابِ المؤسساتِ المدرسية لفصل التشريعِ الخاص عن الرسمي كي لا يُطبق قانون السلسلة على معلمي المدارس الخاصة”، مشدداً في هذا الاطار على “وجوب استمرار الاضراب وإعلاء الصرخة”.

المصدر: مواقع
27 سبتمبر, 2017

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