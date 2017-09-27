في الرستن المعارضة تمنع المظاهرات ضدها!

منع مدير منطقة الرستن “معارض” المظاهرات يوم الجمعة بشكل قاطع، ومن خلال تعميم له سمح بها في باقي أيام الأسبوع، مشترطاً على المتظاهرين أن يتظاهروا بطريقة حضارية والحفاظ على الأملاك العامة وعدم استخدام الشتائم والألفاظ النابية والضرب خلال المظاهرة!، “شي بيشبه رأي الحكومة السورية مع بداية المظاهرات والتي لم يلتزم بها المتظاهرون الذي كان مدير منطقة الرستن أحدهم ربما!”.

وفي تبريره لإحدى وسائل الإعلام حول تعميمه السابق رأى مدير منطقة الرستن العقيد “مصعب أيوب” أنه يجب تحييد دور العبادة والمساجد عن الاشكالات الحاصلة حيث تستخدم الأطراف التي تدعو للتظاهر دور العبادة عقب صلاة الجمعة للاستفادة من التواجد الكثيف للناس واستغلال الأمر بالقول إنها حصلت على تأييد شعبي (هذا الرجل يقول كلاماً يشبه ماكان يقوله التلفزيون السوري أيام زمان).

وطالب “أيوب” في حديثه لموقع “العدية” جميع الذين يريدون التظاهر بتنظيم وترخيص المظاهرات عبر إدارة المنطقة، إلا أنه أكد أن كافة المظاهرات التي تخرج للمطالبة بإسقاط الرئيس السوري والمطالبة بالحرية ستلقى ترحيباً كبيراً ولا تحتاج إلى تراخيص على العكس فقد أعلن أيوب أنه سيكون من بين المشاركين بها، “إن الديمقراطية أمر جميل ورائع حقاً المسموح لنا ممنوع على غيرنا وهذا هو رأينا”.

كما منع “أيوب” على المتظاهرين استخدام الشتائم والتخوين أثناء المظاهرات، وكم كنا بحاجة لدعوة أيوب هذه منذ العام 2011.

وكانت مدينة “الرستن” قد شهدت العديد من المظاهرات على خلفية انقسام المدينة في التبعية لمجلسي شورى في المدينة كل مجلس منهما يتبع لفصائل معينة.

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