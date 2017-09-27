في زغرتا.. اجتماع أمني لبحث تداعيات مقتل “ريا”

عقد في مكتب قائمقام زغرتا إيمان الرافعي اجتماع للخلية الأمنية ضم رئيس بلدية مزيارة مارون دينا ونائبه بيارو دعبول، رئيس مكتب مخابرات الجيش في زغرتا العقيد الركن طوني انطون، رئيس مكتب أمن الدولة في زغرتا المقدم إسكندر يونس، رئيس مكتب معلومات زغرتا النقيب جورج رزق، ممثل أمن عام زغرتاالنقيب ادوار يمين، آمر فصيلة درك زغرتا بالتكليف الملازم اول بلال ابراهيم والمنسق الميداني مع المنظمات التي تعنى بشؤون النازحين ندى مولوي.

وجرى خلال اللقاء عرض شامل لتداعيات مقتل الشابة ريا الشدياق في مزيارة ومقررات المجلس البلدي الذي صدر اثر الحادثة.

وأكد المجتمعون “على ضرورة التشدد في تطبيق القوانين والتعاميم الصادرة عن المراجع المختصة التي ترعى شؤون النازحين السوريين في بلدات وقرى القضاء وعلى دور الأجهزة الرسمية المختصة في معالجة كافة المواضيع ذات الصلة”.

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