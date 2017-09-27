خبر هام للمضمونين المتقاعدين..

دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، جميع الفئات التي شملها قانون إفادة المضمونين المتقاعدين من التقديمات الصحية في فرع ضمان المرض والأمومة رقم 27 تاريخ 10/2/2017، مراجعة مكاتب الصندوق، اعتباراً من 1/10/2017 للمباشرة بتقديم طلبات الإنتساب إلى هذا الفرع.

وهذه الفئات هي:

1- الأجراء اللّبنانيون الخاضعون لمجمل فروع الضمان الإجتماعي المنصوص عنهم في المادة 9/أولا/1/أ من قانون الضمان الإجتماعي.

2- الأجراء الأجانب المنصوص عنهم في المادة 9/ ثالثا/ من قانون الضمان الإجتماعي.

3- الأشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة، أو مصلحة مستقلة المنصوص عنهم في المادة /9/ أولاً /ذ/ د من قانون الضمان الإجتماعي.

4- الأجراء اللّبنانيون الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية، المنصوص عنهم في القانون رقم 8/74 والمرسوم رقم 7757/74.

وذكر كركي بالشروط المطلوبة التي يجب توافرها للإستفادة، وهي:

1- توافر، ما لا يقل عن 20 سنة خدمة، في فرع ضمان المرض والأمومة.

2- بلوغ السن القانونية (60-64 سنة مكتملة).

وكذلك بالحالات التي تنتقل فيها الإستفادة من المضمون إلى المستفيدين على إسمه (الوفاة) والحالات التي يوقف حق الإستفادة فيها من هذا النظام، وذلك ضمن الضوابط المنصوص عليها في المذكرة الإعلامية رقم 559 تاريخ 24/7/2017.

وطلب كركي إلى كافة مكاتب ومديريات الصندوق، إستقبال طلبات المنتسبين المتقاعدين مع وجوب التقيد بآلية التطبيق ومعالجة طلبات الإنتساب لهذه الفئات.

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