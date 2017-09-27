رصد المزيد من خروقات الهدنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز بالاستقرار، وذلك وفقا لوجهات نظر جميع الأطراف المتنازعة.

وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: “وفقا لوجهات نظر جميع الأطراف المتنازعة، ما زال الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز بالاستقرار”، مضيفة أن “الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 15 خرقا، وذلك في محافظات اللاذقية (2) ودمشق (8) وحمص (3) والسويداء (2). وبدوره سجل الجانب التركي 14 خرقا منها في محافظات حلب (1) ودمشق (3) وحماة (1) وإدلب (9)”.

يذكر أن غالبية حالات إطلاق النار بشكل عشوائي تم رصدها في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لتنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” الإرهابيين.

وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي قام بتنفيذ 5 عمليات إنسانية كما يلي:

— في قرية أم السرج القبلي بريف حمص، تم توزيع مواد غذائية وزنها 2 طن على السكان المحليين.

— تلقت قرى عيشة ودير جمال وكفر نايا في ريف حلب مساعدات غذائية وزنها 4.8 طن

تسلمت مدينة السويداء 7.1 طن من المساعدات الإنسانية.

بذلك بلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية 1630 بحجم إجمالي وصل إلى 2196.1 طن.

كما قام الأطباء الروس خلال 24 ساعة الأخيرة بتقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 180 شخصا، وفي المجموع، قُدمت الإسعافات والخدمات الطبية لـــ 57791 شخصا.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أية اتفاقية حول انضمام القرى والمدن إلى نظام وقف الأعمال القتالية وعددها الإجمالي 2235 قرية.

وتستمر المباحثات مع قادة فصائل المعارضة المسلحة بشأن انضمامها إلى نظام وقف العمليات العسكرية في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماه وحمص والقنيطرة.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

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