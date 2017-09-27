الصفدي: الإنتخابات ستجري في موعدها

أكد النائب محمد الصفدي في حديث لجريدة البيان ان “الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد أي في أيار 2018، ولن يقف في وجه إجرائها أي من العراقيل، كعدم جهوزية البطاقة الممغنطة وغيرها من الأمور التي هي اليوم محط جدل”، مشيرا الى ان “وضعنا المالي لم يعد يحتمل هذا الكم الهائل من التبذير الحاصل بالمال العام اذ ان كلفة البطاقة الممغنطة على سبيل المثال هي 130 مليون بين كلفة إصدارها وجمع المعلومات، ونستطيع بهذا المبلغ أن ننجز الكثير من المشاريع الملحة”.

وامل أن “يعيد مجلس الوزراء تحديد جلسة جديدة لطرابلس تبحث خلالها كافة القضايا والأزمات التي تعاني منها المدينة ومحافظة الشمال، والتي تحتاج لرعاية الدولة ولوضعها على قائمة اهتماماتها” مفندا المشاريع الثلاثة التي تقدم بها الى أمانة مجلس الوزراء لطرحها خلال الجلسة والتي تتضمن مشروع تأمين منصة للغاز السائل في طرابلس واستحداث سكة حديد ومشروع انشاء شبكة مواصلات برية”.

معتبرا “ان اعتماد طرابلس عاصمة اقتصادية يرتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذ هذه المشاريع، اذ ان البنية التحتية لأي عاصمة اقتصادية تتطلب مواصلات حديثة، اتصالات، يد عاملة متمرسة، تطبيق التشريعات والقوانين التي تدعم الإستثمارات، واعتماد الغاز لتخفيض تكلفة الطاقة”.

وأوضح أن “مشروع تأمين منصة للغاز السائل، والى جانبها مصنع لتحويل هذا الغاز وجعله قابلا للاستعمال يتم بواسطته توزيع الغاز من طرابلس الى كل لبنان ليصل الى كل المصانع والبيوت، فيصبح استخدام هذا الغاز هو بديل لقوارير الغاز”، لافتا الى انه “حين يتخذ قرار باعتماد الغاز في البيوت ستشهد حينها كل المدن ورش شق وتمديد وتلحيم أنابيب الغاز في كل بناية من مباني المدينة، الأمر الكفيل بتوفير آلاف فرص العمل لليد العاملة في طرابلس، وبالتالي مكافحة البطالة”.

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