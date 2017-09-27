حزب الله: “لا حل للنازحين إلا.. “

رأى عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق “أن ملف النازحين في لبنان يتصل باستمرار لبنان إجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا”.

وقال في حفل تأبيني في بلدة تفاحتا “إن ملف النازحين يشكِّل عبئا ثقيلا على صمود جميع اللبنانيين”، لافتا إلى “أن المشكلة في معالجة هذا الملف الشائك، تكمن في السياسات الخاطئة التي أدت إلى تثبيت الإرهاب في الجرود، وهي نفسها اليوم تثبِّت النازحين في لبنان بأمرٍ واقع”.

أضاف :” ليس هناك من حل إلا بالحوار المباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية”، معتبرا “أن هناك فريق في البلد لا يريد أن يغلب المصلحة الوطنية على الإلتزامات الخارجية”، وموضحا “أن القضية ليست قضية العودة الآمنة للنازحين، وإنما القضية هي الفيتو السعودي الذي يلتزم به البعض في لبنان، ويؤخِّر المعالجة لانه يفضل المسير خلف الموقف السعودي”.