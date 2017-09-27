هذا ما طالبت به “هيئة العلماء المسلمين” بعد لقائها دريان..

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، الهيئة الإدارية الجديدة لهيئة العلماء المسلمين في لبنان برئاسة رئيسها الشيخ أحمد العمري الذي قال بعد اللقاء: “تباحثنا في جملة من القضايا التي تخص المسلمين في هذا البلد، وعلى رأس هذه القضايا كانت قضية الموقوفين المظلومين في السجون اللبنانية، على أساس ان هناك أحكاما قد تصدر غدا في حق هؤلاء جميعا، فإننا تشاركنا مع صاحب السماحة في أن الأحكام التي تجري متسرعة من غير الأخذ في الاعتبار بموقف المحامين الذين يدافعون عن المظلومين”.

وتابع: “نأمل ألا يكون هناك تسرع في الأحكام التي قد يقع فيها كثير من المظلومين، ونحن نحسب أن كثيرا من الموقوفين مظلومون لمجرد شبهات، ولمجرد أدلة ظنية لا اعتبار لها”.

أضاف: “تباحثنا أيضا في قضية التعطيل نهار الجمعة، فإننا ما زلنا نطالب بان التعطيل يوم الجمعة هو حق للمسلمين في هذا البلد”.

واستقبل المفتي دريان مدرسي الفتوى القدامى والجدد الذين صدرت قرارات تعيينهم في بيروت وطرابلس وعكار والبقاع والجنوب وصيدا وجبل لبنان، في حضور أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي وتم البحث في “الشؤون الإسلامية وترشيد الخطاب الديني بما يساهم في ترسيخ مفاهيم نشر الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة انطلاقا من قيم الإسلام السامية وقواعده ومبادئه التي تحض على فهم الإسلام فهما حقيقيا وتعزيز ثقافته وحضارته وأخلاقه وبث روح التعاون والمحبة بين الناس في الحياة والمجتمع”.

واستقبل ايضا الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء سعدالله حمد، وجرى بحث في الأوضاع العامة.

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