التحالف يقصف ريف دير الزور بقنابل الفوسفور

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن طيران التحالف الدولي قصف بلدة الصور في ريف دير الزور بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، ما سبب سقوط عدد من القتلى، ودمار كبير في المنازل.

وقالت “سانا” في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء: “طيران التحالف الأمريكي يقصف بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا بلدة الصور في ريف دير الزور، ما تسبب في ارتقاء عدد من القتلى، وحدوث دمار كبير في المنازل”.

وأشارت مصادر لوكالة “سانا” إلى أن قصف طيران التحالف أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

واعترف التحالف الدولي، في حزيران/يونيو الماضي، باستخدامه قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في غاراته على الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة إضافة إلى حي السباهي والتي تسببت بمقتل 17 شخصا.

وارتكبت طائرات التحالف الدولي في بلدة مركدا جنوب مدينة الحسكة، أمس، مجزرة راح ضحيتها 3 مدنيين بينهم امرأتان إضافة إلى أسرة عراقية مؤلفة من 6 أفراد نزحت في وقت سابق من الموصل بالعراق هربا من اعتداءات إرهابيي “داعش” وقصف التحالف.