دعموش: المقاومة ستكمل المعركة في سوريا

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش أن “اكثر ما يقلق اسرائيل ليس السلاح الذي تملكه المقاومة فقط، وانما إرادة مجاهديها وشجاعتهم وخبراتهم واستعدادهم للتضحية، والاحتضان الشعبي الواسع التي تحظى به في لبنان والمنطق”، مشيرا الى “أننا نراهن في كل ما نواجهه من تحديات وتهديدات وجبهات وأعداء على تسديد الله أولاً، وعلى سواعد مجاهدينا ومقاومتهم، وعلى الناس الأوفياء الأباة الذين ثبتوا وصبروا وتحملوا خلال كل السنوات الماضية وقدموا التضحيات والشهداء في مواجهة العدوان الإسرائيلي وفي مواجهة الإرهاب التكفيري، واليوم أمام كل مواجهة تحصل وأمام كل شهيد يسقط يكشف أهلنا عن إيمانهم ووعيهم وبصيرتهم، وأنهم أهل للمسؤولية وأنهم حاضرون في ساحات الجهاد والمقاومة، ويُثبتون استعدادهم للمزيد من العطاء من اجل حماية الوطن والأهل والعرض”.

وشدد على أن “الإنتصارات التي حققها محور المقاومة في العراق وسوريا ولبنان ضد الإرهاب التكفيري أحبطت الإسرائيلي، واسقطت رهانه على الجماعات التكفيرية، وجعلته ييأس من تحقيق مشروعه في سوريا، واليوم ليس اسرائيل وحدها من يعترف بفشله بل كل الجهات الدولية والاقليمية التي استهدفت سوريا والمقاومة باتت تعترف بفشل مشروعها وبأن محور المقاومة ينتصر”، مؤكدا أن “المقاومة ستكمل المعركة في سوريا بنفس الخلفية والأهداف التي ذهبنا منذ البداية لتحقيقها وهي حماية لبنان والمقاومة ومنع سقوط المنطقة تحت الهيمنة الأميركية الإسرائيلية، ونحن على ثقة تامة أننا سنحقق المزيد من الإنجازات والإنتصارات وصولا الى مرحلة النصر الكامل والنهائي على كل الجماعات الإرهابية التكفيرية ومشروعهم ومشروع داعميهم الأمريكيين والإسرائليين والسعوديين”.

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