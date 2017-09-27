موسكو: واشنطن لم توضح بشكل مقنع أنشطتها في دير الزور

أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تقدم لها توضيحات مقنعة بشأن تواجد عسكرييها في مناطق سيطرة الإرهابيين في سوريا، غير أن الاتصالات بين الطرفين لا تزال مستمرة.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إلى أن التساؤلات التي استدعت نشر وزارة الدفاع الروسية صورا تظهر وجود آليات أمريكية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” في محافظة دير الزور تبقى حتى الآن من دون رد، مضيفا أن ذلك يدفع موسكو إلى استنتاجات معينة.

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا، إنه من المهم أن ذلك لم يسفر عن نسف وتجميد الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا، موضحا أن هذه الاتصالات لا تزال مستمرة مع التركيز على الوضع في محافظة دير الزور.

وذكر ريابكوف أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان، على وجه الخصوص، الحوار من أجل ضمان سريان مناطق خفض التوتر، وأن هذا الحوار مثمر.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية نشرت قبل أيام صورا، التقطت من الجو تظهر آليات أمريكية في مناطق سيطرة تنظيم “داعش” بمحافظة دير الزور.

وقبل أيام من ذلك، حملت وزارة الدفاع الروسية الأمريكيين مسؤولية الوقوف وراء هجوم شنه مسلحو “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة”) على مواقع للجيش السوري في ريف حماة الشمالي الشرقي قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

