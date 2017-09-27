هذا ما سيصدّره لبنان إلى الأردن..

زار وزير الزراعة غازي زعيتر على رأس وفد ضم مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود ومستشاره المحامي سامر عاصي، وفريق عمل من الوزارة، وممثلين عن القطاع الخاص العاصمة الاردنية وعقدوا سلسلة اجتماعات مع وزير الزراعة الاردني المهندس خالد الحنيفات والمسؤولين في وزارة الزراعة الاردنية وتم البحث والتداول في العلاقات الزراعية المشتركة بين لبنان والاردن.

وخلال الزيارة انعقدت اللجنة الزراعية اللبنانية الاردنية المشتركة برئاسة زعيتر والحنيفات، وتم الاتفاق على تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة، وتذليل جميع العوائق التي تعتري التبادل الزراعي بين البلدين، والتعاون في ملف الصحة الحيوانية والامراض العابرة للحدود، والتأكيد على السير في اجراءات اعتماد نتائج الفحوصات المخبرية المعتمدة من الجهات الرسمية في كل من البلدين.

كما تم الاتفاق على اعادة تصدير البطاطا اللبنانية الى الاردن، وزيادة كميات التفاح اللبناني المصدرة اعتبارا من 15/10/2017، بالاضافة الى زيادة تصدير الموز والبصل اللبناني الى الاردن.

وشكر الوزير زعيتر المملكة الاردنية على التعاون الزراعي الدائم بين البلدين، واكد ان وزارة الزراعة ستقدم جميع التسهيلات للمزارع اللبناني لتصدير انتاجه.

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