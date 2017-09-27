قصف مطار كابل “جريمة ضد الإنسانية”!

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الهجوم الذي استهدف وصوله إلى مطار كابل، اليوم الأربعاء، رفقة الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، جريمة ضد الإنسانية !

وقال الوزير الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في كابل، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبيرغ، تم بثه مباشرة عبر موقع الناتو على الإنترنت: “فيما يتعلق بقصف مطار كابل، إنها جريمة ضد الإنسانية”.

وأعلن ممثل وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش، في وقت سابق، أن عدة صواريخ سقطت بالقرب من المطار في كابل، دون وقوع إصابات. ووفقا لقناة “تولو نيوز” التلفزيونية الأفغانية، فإن حركة “طالبان” أعلنت مسؤوليتها عن قصف المطار، الذي كان مستهدفا به وزير الدفاع الأمريكي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ اللذان وصلا إلى كابل اليوم في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

إلا أن وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” أوردت أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن عدة تفجيرات استهدفت مطار كابل والمنطقة المحيطة به، الأربعاء، بعد ساعات من وصول وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى العاصمة الأفغانية.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، ولم يكن ماتيس قرب المطار عند إطلاق الصواريخ.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإنه تم قصف المطار والمناطق المحيطة به بما بين 20 و 30 صاروخا، ربما كانت تستهدف قاعدة للناتو متاخمة للمطار.

ووفقا لوكالة رويترز فإن جماعة “داعش “الإرهابية، أعلنت مسؤوليتها عن قصف مطار كابل بعد أن كانت حركة “طالبان” قد سبقتها في ذلك.