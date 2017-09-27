20 دولار توقف 4 حكام مدى الحياة !!

أوقفت لجنة الحكام في مالاوي الأفريقية 4 حكام، بعد إدانتهم بتلقي رشوة في مباراة بكرة القدم في الكأس المحلية بين فريقي “نشالفو يونايتد” و”تشيتيبا يونايتد” المغمورين.

ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، فإن رائحة الفضيحة انتشرت بعد أن طالب نادي ” نشالفو”، الذي دفع الرشوة، الحكام بإعادة الأموال التي تلقوها (20 دولارا قسموها فيما بينهم)، وذلك بعد خسارة المباراة بركلات الترجيح، ولكنهم لم يتمكنوا من إعادة سوى 15 دولارا ما دفع النادي للتوجه إلى الشرطة لاسترداد أمواله.

وأدانت لجنة الحكام في مالاوي كلا من الحكم الرئيسي عزيز نيراندا، ومساعديه ليمباني تشيسامبي وستيفانو غوماني، بالإضافة للحكم الرابع جيمي فيري، وأوقفتهم مدى الحياة عن مزاولة التحكيم، وكان الحكم تشيسامبي قد أنكر الحصول على حصة من هذه الأموال معربا عن أسفه الشديد أن تنتهي مسيرته بهذه الطريقة.