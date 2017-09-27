أفضل متاحف العالم ..”الإرميتاج” الروسي

شغل متحف “الإرميتاج” في بطرسبورغ المرتبة الخامسة في قائمة أفضل متاحف العالم حسب تصنيف موقع “TripAdvisor” السياحي الإلكتروني.

واحتل المرتبة الأولى، للعام الثاني على التوالي، متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، والذي تم تأسيسه عام 1870. ويتضمن المعرض الدائم للمتحف مليوني تحفة فنية من آسيا وإفريقيا والشرق القديم.

وجاء المتحف القومي للحرب العالمية الثانية في نيو أورلينز (ولاية لويزيانا الأمريكية) في المرتبة الثانية في التصنيف. فيما حل متحف اللوفر بباريس في المرتبة الثالثة، يليه معهد الفنون في شيكاغو

وقد أدرج على قائمة أفضل المتاحف الـ25 كل من: متحف 11 سبتمبر في نيويورك والمتحف القومي للأنتروبولوجيا في مكسيكو ومتحف برادا الإسباني في مدريد ومتحف الأكروبوليس في أثينا ومتحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

وعند إعداد التصنيف، يأخذ موقع “TripAdvisor” بالحسبان عدد آراء السياح ونوعيتها على الموقع.

يذكر أن متحف الإرميتاج أسسته، عام 1764، الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية في قصرها الشتوي الذي لا يزال يحفظ روائعه التي بلغ عددها 3 ملايين قطعة.