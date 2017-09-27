قبول عضوية فلسطين في الإنتربول

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” قبولها عضوية فلسطين في المنظمة خلال اجتماع عقدته الجمعية العامة في بكين.

مصادر إعلامية ذكرت أن 75 دولة من أعضاء الجمعية صوتت على انضمام فلسطين رغم محاولات “كيان الاحتلال” والولايات المتحدة عرقلة ذلك من خلال ممارسة الضغوط على المنظمة لمنع قبولها فلسطين كدولة عضو فيها.

هذا وكانت “الإنتربول” وافقت الاثنين الماضي على طلب فلسطين للانضمام إليها وأدرجته على جدول أعمالها للتصويت عليه أمام الجمعية العامة للمنظمة اليوم.

من جهته، ذكر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن التصويت الساحق لدعم عضوية فلسطين هو انعكاس للثقة في قدراتها على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة.

كما أشار إلى أن هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء المنظمة الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية ورفضوا محاولات التلاعب والتسلط السياسي.