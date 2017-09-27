طائرة إماراتية تهبط في الكويت بعد وفاة قائدها

أعلنت شركة “الاتحاد” الإماراتية للطيران أن إحدى طائراتها قامت بهبوط اضطراري في مطار الكويت بعد وفاة قائدها.

وتعليقا على الحادثة قالت وكالة أنباء الإمارات: “أعلنت الاتحاد للطيران عن وفاة أحد طياريها اللذين كانا على متن الرحلة لخدمات الشحن، المتوجهة من أبوظبي إلى أمستردام، بعد إصابته بعارض صحي طارئ في وقت مبكر من انطلاق الرحلة ليتم تحويل الطائرة إلى مطار الكويت الدولي من قبل مساعده”.

من جانبه ذكر المتحدث باسم شركة الاتحاد أن “مساعد الطيار الأول أصدر نداء استغاثة وحول مسار الطائرة إلى مطار الكويت الدولي”.

وأكد أن الطائرة استقبلت لدى هبوطها في مطار الكويت من قبل فريق طبي في محاولة لإنقاذ الطيار، ولكنهم أكدوا خبر وفاته بعد المعاينة