فوائد قشر البصل !

يتجاهل العديد من الأشخاص أهمية قشر البصل، الذي يحتوي على فوائد غذائية عديدة، إضافةً الى استخداماته الإستثنائية.

وكشف الخبراء أنّ قشر البصل يحتوي على الكيرستين، الذي يمنع انسداد شرايين الدم ويحافظ على ضغط الدم، كما يقي من مرض الشريان التاجي.

إضافةً الى ذلك، يساعد قشر البصل على نمو العضلات، ويخفّض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، ويقضي على الإلتهاب والإكتئاب.

ونقدّم لك الآن طريقة لتناول أو استخدام قشر البصل، عبر تحضير شاي البصل، بوضع القشور في مياه ساخنة لمدّة تتراوح بين 15- 20 دقيقة.

ومن أبرز استخدامات قشر البصل:

– شفاء الأصابع من جروح السكاكين.

– التخلص من صدأ أدوات المطبخ.

– نمو وصبغ الشعر، والتخلص من القمل وتساقط الشعر.

– التخلص من الأمراض والحساسية الجلدية.

– الحماية من نزلات البرد والإلتهاب والحمى.

– توقيف نزيف الدم.

– التخلص من مشاكل الهضم.

– علاج طبيعي لمرض السكري.

– تفتيح البشرة والتخلص من البقع.

– التخلص من آلام الأسنان.