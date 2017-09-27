محطة إيرانية لتکریر النفط بالقرب من حمص ..؟!!

نقلت وكالة “إسنا” الإيرانية عن بزمي أن إنشاء المصفاة سيتم علی مقربة من مدینة حمص في سوریة وباستخدام التقنیة الإيرانية حیث ستحظى بقدرة إستیعابیة تقدر بـ140 ألف برمیل یومیاً وفي المرحلة الأولی تم التخطیط لتکریر 70 ألف برمیل في اليوم.

حيث كشف نائب رئیس مرکز بحوث النفط للشؤون التقنیة والدولیة منصور بزمي عن مشروع لتصمیم وصنع أول محطة تکریر نفط إيرانية الصنع تماماً وذلك مع عودة الأمن النسبي إلى سوریة.

وقال بزمي: إن العمل علی إنشاء المصفاة قد یبدأ نهایة العام الإيراني الجاري في 20 آذار القادم.

وتضم المواد الأولیة للمصفاة النفط الخام والخفیف والثقیل وتوفرها سوریة وسوف تنتج المصفاة الغاز الطبیعي المسال LNG والبنزین والمازوت ووقود الدیزل والکیروسین.

يشار إلى أن مرکز بحوث النفط یعتبر أضخم مؤسسة بحثیة في البلاد سجلت 130 براءة اختراع خارج البلاد کما أنها من المؤسسات المعدودة التي نجحت في بیع تقنیتها إلی خارج البلاد.