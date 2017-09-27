حمودة الصباغ لمنصب رئيس مجلس الشعب السوري

الحدث نيوز _ أفرورا عيسى

رشحت كتلة حزب البعث العربي الإشتراكي في مجلس الشعب مرشحها لمنصب رئيس مجلس الشعب.

وخلال اجتماعها رشحت القيادة القطرية لحزب البعث لرئاسة مجلس الشعب 10 شخصيات، بحسب مصادر مطلعة، وهم «محمد زاهر اليوسفي، صفوان قربي، سلام سنقر، عبود الشواح، حمودة الصباغ، عبد السلام دهموش، الياس مراد، جمال القادري، فاطمة خميس، ومشعل الحمو».

وأضافت المصادر أن سبعة من المرشحين انسحبوا ليبقى التصويت على أسماء كل من المرشحين صفوان قربي، الياس مراد، وحمودة الصّباغ الذي فاز بنتيجة التصويت ليكون مرشح البعث لرئاسة مجلس الشعب.

وقالت المصادر أن عدد المقترعين خلال التصويت لاختيار مرشح حزب البعث العربي الاشتراكي لمنصب رئيس مجلس الشعب، والذي نجح خلاله السيد حمودة الصباغ، بلغ 150 صوتا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

