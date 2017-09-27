بوتين: أمريكا لم تتلف مخزونها الكيميائي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة لا تنفذ التزاماتها الخاصة بإتلاف مخزونها من الأسلحة الكيميائية “بذريعة غريبة هي نقص الأموال”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال جسر تلفزيوني مع جمهورية أودمورتيا الروسية حيث جرى اليوم إتلاف آخر ذخيرة كيميائية في روسيا.. إنه”ينتظر من الولايات المتحدة وكذلك من غيرها من الدول أن تنفذ التزاماتها في إطار الاتفاقات الدولية” معربا عن أمله أن”جهود روسيا الخاصة بإتلاف الأسلحة الكيميائية ستشكل مثالا لدول أخرى”.

وأشار بوتين إلى أن تخلص روسيا من آخر ذخيرة من مخزون أسلحتها الكيميائية هو “حدث تاريخي بالفعل أخذا في الاعتبار الحجم الضخم لمخزون الأسلحة الكيميائية الذي ورثناه من الاتحاد السوفييتي والذي لو تم استخدامه لقضي على جميع الكائنات الحية على الأرض عدة مرات” مشيرا إلى إن هذه الخطوة تاريخية من أجل ضمان الأمن في العالم.