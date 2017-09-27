منتخب شباب سورية ينهي معسكره التحضيري لتصفيات آسيا

اختتم منتخب سورية للشباب بكرة القدم مساء أمس معسكره التدريبي في العراق الذي بدأ السبت الماضي تحضيرا لتصفيات آسيا المقررة مطلع تشرين الثاني القادم.

وخاض منتخبن سورية مباراتين وديتين مع نظيره العراقي على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة انتهتا بالتعادل الأولى سلبا والثانية بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويخوض المنتخب السوري تصفيات كأس آسيا ضمن المجموعة الخامسة التي تستضيف إيران منافساتها حيث يستهل مشاركته بلقاء منتخب الدولة المضيفة في الرابع من تشرين الثاني القادم ثم يلتقي نظيره الفلسطيني في السادس منه ويختتم منافساته بلقاء منتخب الأردن في الثامن من الشهر ذاته.

ويتأهل إلى النهائيات المقررة في إندونيسيا بين الثامن عشر من تشرين الأول والرابع من تشرين الثاني 2018 أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشر للتصفيات إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني إضافة إلى منتخب الدولة المضيفة.