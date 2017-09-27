زهير رمضان وزيراً في 2018 ..؟

الحدث نيوز _ أفرورا عيسى

تعتزم شركة ساعاتي للإنتاج والتوزيع الفني لصاحبها طوني ساعاتي تنفيذ باكورة أعمالها الدرامية بعنوان “قرار وزير” عن نص من تأليف وسيناريو وحوار معن سقباني وإخراج طارق سواح.

تدور أحداث العمل حول محامي سابق، يتلقى خبر تعيينه وزيراً في الدولة لكنه يفاجئ الجميع بإصداره قرار غريب من نوعه بعد فترة وجيزة من تنصيبه، ما يشكل صدمة لوسطه المحيط، ويبدأ كل شخص بالتعامل مع المنصب بما يتناسب مع مآربه الخاصة ويستغله لأغراضه الشخصية .

وقال المخرج سواح: الفنان زهير رمضان هو من سيلعب دور البطولة في العمل, ويتم حالياً إتمام اختيار بقية الفنانين لنبدأ تصوير العمل في العاشر من شهر تشرين الأول القادم في دمشق.

كما يسلط الضوء على كيفية تعامل وسائل الإعلام مع قرار هذا الوزير حديث العهد، والانعكاسات الناتجة عنه والضغوطات الكبيرة التي يتلقاها من عائلته للعدول عن قراره، فهل يستجيب لها أم يصر على تنفيذه؟. هذا ما سنعرفه خلال أحداث المسلسل.

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