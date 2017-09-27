دمشق ..و ذهبٌ “مغشوش”

ضبطت جمعية الصاغة بدمشق مجموعة متنوعة من الذهب مع أحد الباعة الذي يبيعها مباشرةً إلى محال الذهب دون أن تمر عبر الجمعية لدمغها و التثبت منها.

وبلغت الكمية المضبوطة نحو 700 غ بقيمة 11 مليون ليرة وتم تكسير الكمية وغُرّم المخالف بمبلغ مليون ليرة مع حرمانه من دمغ أيّ بضاعة لمدة شهرين.‏

وقال رئيس الجمعية غسان جزماتي إن هذه المحاولات لترويج الذهب المزور في تراجعٍ مستمر وإن البعض يلجأ إليها لتحقيق ربحٍ صافٍ دون أن يدفع مستحقات الخزينة العامة للدولة.

وذكر جزماتي لصحيفةٍ رسمية أن الجمعية تكشف حالات التزوير بكل سهولة من خلال تحليل العينات المسحوبة والتأكد من عياراتها ونقائها.

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