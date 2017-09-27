آلام الظهر عندالأطفال والمراهقين

على عكس المتوقع والشائع يعاني الكثير من المراهقين وصغار السن من آلام الظهر بين الفترة والأخرى وذلك في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء مما يؤثر على ما يصل إلى 50 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 20 عاماً، وقد يكون الألم حادا ومفاجئاً، ويمكن أن يشعر به الطفل في أي مكان في الظهر.

الدكتور سيبوه قسيس اخصائي جراحة الأعصاب و العمود الفقري في مستشفى برجيل للجراحة المتطورة في دبي استقبل خلال رحلته المهنية العديد من هذه الحالات حيث عبر الأهل عن خشيتهم من الآلام المتكررة التي يشكو منها أبناؤهم في ذلك العمر المبكر.

ويؤكد دكتور قسيس أنه في حال ظهور هذه الآلام خلال فترات متباعدة دون أن تترافق مع آلام في الأطراف أو خدر ومشاكل عصبية، فلا داعي للقلق لأنها ناجمة عن عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم أو ممارستها بشكل خاطئ، وقد يكون السبب هو الجلوس والنوم بشكل غير صحي إضافة إلى استخدام الكمبيوتر والأجهزة اللوحية لفترات طويلة وبوضعيات غير صحية إطلاقاً.

أما إذا اصبحت هذه الآلام متقاربة أو مترافقة مع أعراض عصبية أو خدر في الأطراف فيجب مراجعة الطبيب المختص بأقرب فترة ممكنة لتحديد الأسباب ووضع خطة للعلاج.

ويوضح الدكتور قسيس أن السبب الأكثر شيوعا لآلام أسفل الظهر عند الأطفال هو التواء العضلات والإجهاد أثناء اللعب، أو بسبب حمل حقيبة مدرسية ثقيلة، أو بسبب السقوط المتكرر أثناء اللعب. أما الأسباب الأقل شيوعاً فتشمل تشوهات العمود الفقري، والالتهابات، والتهاب المفاصل، ونادرا ما يكون السرطان.

ومن الممكن تجربة بعض العلاجات المنزلية في البداية كوضع كمادات أو وسائد دافئة، أو استخدام كريمات مهدئة لتدليك منطقة الألم، أو الامتناع عن الممارسات اليومية الخاطئة والجلوس بشكل سليم دون إجهاد العمود الفقري. كما أن ممارسة الرياضة اللطيفة بانتظام هي أفضل وسيلة لتجنب تلك الآلام لأنها تزيد من مرونة العضلات أسفل الظهر، وإذا لم يتحسن ألم الطفل أو المراهق نتيجة اتباع تلك الخطوات البسيطة فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص لإجراء الفحوض اللازمة والاطمئنان على عدم وجود أسباب أخرى لتلك الآلام.

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