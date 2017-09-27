أكثر من 700 ألف مسلم الروهينغا فروا إلى بنغلاديش

أعلن فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد المسلمين الروهينغا الفارين من ميانمار صوب بنغلاديش يتراوح ما بين 700 و 800 ألف شخص.

وقال غراندي في تصريح أدلى به لصحفيين اليوم الأربعاء: “هذا هو الوضع الطارئ الذي يتطلب الاحتياجات الخاصة للحماية التي لم أرها من قبل”.

وأضاف المسؤول الأممي: “لم أشاهد أبدا أن عددا كبيرا من الناس بحوزتهم عدد ضئيل من الأرزاق، وهم يفتقرون إلى كل شيء”.

وسبق أن ذكر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن دولة بنغلاديش التي تدفق إليها عدد هائل من اللاجئين تعاني من نقص في الأدوية الأساسية وقبل كل شيء في المواد الغذائية ومياه الشرب، كما أن عاصمة بنغلاديش دكا عاجزة عن استقبال هذا الكم من اللاجئين وإيوائهم.

وكان اليونيسف قد طلب من المجتمع الدولي تخصيص 7.2 مليون دولار لتقديم المساعدة الإنسانية إلى أطفال الروهينغا خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن مسلمي الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين بميانمار ذات الأغلبية البوذية يعانون من الاضطهاد منذ فترة طويلة.

وتفاقم النزاع بين المسلمين والبوذيين في أواخر أغسطس/آب الماضي بعد أن شنّ جيش ميانمار حملة تطهير ضد المسلمين الروهينغا في أراكان ردا على هجوم نفذه متمردون من الروهينغا يوم 25 أغسطس/ آب على عشرات النقاط الأمنية وقاعدة عسكرية، ما أدى إلى مقتل نحو 400 شخص وفرار أكثر من 250 ألفا آخرين إلى بنغلاديش.

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